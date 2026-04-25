  10 битки подгряват Йосиф Панов в Плевен

10 битки подгряват Йосиф Панов в Плевен

  • 25 апр 2026 | 18:44
10 битки подгряват Йосиф Панов в Плевен

10 аматьорски и професионални мача ще подгреят Йосиф Панов – Пепелянката. Опитният боксьор ще се завърне в своя град Плевен. Той ще се боксира в 8-рундова среща срещу Джоникер Товар (Венецуела) тази вечер (25.04) в зала "Балканстрой".

Това ще бъде първи мач за българина след неговото поражение през ноември от Аарън Алхамбра (Исп) за сребърния европейски пояс в полусредна категория.

Програмата

ЮНОШИ ДО 16 г. (52 кг)

3×2 минути
Георги Сапунджиев – Николас Гросу

ДЕВОЙКИ ДО 16 г. (48 кг)

3×2 минути
Валентина Дончева – Алексия Стойка

ЮНОШИ ДО 16 г. (63 кг)

3 x 2 минути
Димитър „Бомбата“ Панталеев – Кристиян „Саша“ Йонеску

МЛАДЕЖИ ДО 18 г. (55 кг)

3 x 3 минути
Николай „Паяка“ Карабойков – Вирсон Андрей

ПРОФЕСИОНАЛЕН БОКС (70 кг)

4 x 3 минути
Гюрсес Славчев „Гюро“ – Георги „Baby Face“ Величков

МЛАДЕЖИ ДО 18 г. (55 кг)

3 x 3 минути
Георги Станков – Александру Рафаел

МЛАДЕЖИ ДО 18 г. (60 кг)

3 x 3 минути
Джан Ахмедов – Давид Думитреску

МЛАДЕЖИ ДО 18 г. (70 кг)

3 x 3 минути
Сергей Сашов – Лука Балас

МЛАДЕЖИ ДО 18 г. (75 кг)

3 x 3 минути
Никита „Снайпера“ Болдирев – Лучиан Попа

ПРОФЕСИОНАЛЕН БОКС (85 кг)

4 x 3 минути
Денислав „Проблема“ Иванов – Славея „Ел Чапо“ Стефанов

MAIN EVENT – ПРОФЕСИОНАЛЕН БОКС (66,7 кг)

8 x 3 минути
Йосиф „Пепелянката“ Панов – Йоникер „Звяра“ Товар

Източник: jungle.bg

