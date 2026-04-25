10 битки подгряват Йосиф Панов в Плевен

10 аматьорски и професионални мача ще подгреят Йосиф Панов – Пепелянката. Опитният боксьор ще се завърне в своя град Плевен. Той ще се боксира в 8-рундова среща срещу Джоникер Товар (Венецуела) тази вечер (25.04) в зала "Балканстрой".
Това ще бъде първи мач за българина след неговото поражение през ноември от Аарън Алхамбра (Исп) за сребърния европейски пояс в полусредна категория.
Програмата
ЮНОШИ ДО 16 г. (52 кг)
3×2 минути
Георги Сапунджиев – Николас Гросу
ДЕВОЙКИ ДО 16 г. (48 кг)
3×2 минути
Валентина Дончева – Алексия Стойка
ЮНОШИ ДО 16 г. (63 кг)
3 x 2 минути
Димитър „Бомбата“ Панталеев – Кристиян „Саша“ Йонеску
МЛАДЕЖИ ДО 18 г. (55 кг)
3 x 3 минути
Николай „Паяка“ Карабойков – Вирсон Андрей
ПРОФЕСИОНАЛЕН БОКС (70 кг)
4 x 3 минути
Гюрсес Славчев „Гюро“ – Георги „Baby Face“ Величков
МЛАДЕЖИ ДО 18 г. (55 кг)
3 x 3 минути
Георги Станков – Александру Рафаел
МЛАДЕЖИ ДО 18 г. (60 кг)
3 x 3 минути
Джан Ахмедов – Давид Думитреску
МЛАДЕЖИ ДО 18 г. (70 кг)
3 x 3 минути
Сергей Сашов – Лука Балас
МЛАДЕЖИ ДО 18 г. (75 кг)
3 x 3 минути
Никита „Снайпера“ Болдирев – Лучиан Попа
ПРОФЕСИОНАЛЕН БОКС (85 кг)
4 x 3 минути
Денислав „Проблема“ Иванов – Славея „Ел Чапо“ Стефанов
MAIN EVENT – ПРОФЕСИОНАЛЕН БОКС (66,7 кг)
8 x 3 минути
Йосиф „Пепелянката“ Панов – Йоникер „Звяра“ Товар
