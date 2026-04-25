Боксьорите на ЦСКА вдигнаха Купата на България

ЦСКА спечели Купата на България при мъжете. „Армейците“ се поздравиха с трофея, след като завършиха на върха по медали на турнира, който се проведе в Стара Загора. Столичани спечелиха 7 отличия, от които 1 златно, 2 сребърни и 4 бронзови. На второ място в класирането завършиха боксьорите на Левски с 4 медала – 3 златни и 1 бронз, а трети са представителите на Локомотив София с 1 златен и 1 сребърен медал.

Турнирът в Стара Загора бе и първи кръг от Държавното лично-отборно първенство на България. Шампионът ще стане ясен през есента.