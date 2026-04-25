  3. Везенков и компания завършиха по шампионски редовния сезон в Гърция

Олимпиакос завърши непобеден редовния сезон в гръцката Баскет лига. В последния 26-и кръг Александър Везенков и компания надвиха като гости атинския АЕК с 94:84. По този начин "червено-белите" от Пирея приключват тази фаза на местния шампионат с 24 победи от 24 мача на първото място в класирането.

АЕК е един от по-силните отбори в Баскет лига и завършва на четвърто място с показатели 16-8.

Домакините започнаха ударно срещата и поведоха набързо с 9:0. Това обаче не притесни по никакъв начин играчите на Йоргос Барцокас, които взеха първата четвърт с 22:21. Гостите имаха 6 точки преднина на почивката, а през второто полувреме успяха да преодолеят окончателно съпротивата на противника си.

За малко под 20 минути на паркета днес Везенков днес записа 11 точки, 7 борби и 1 асистенция. Саша бе 3/5 за две точки, 1/2 за три и 2/2 от линията за наказателни удари.

Тайлър Дорси и Еван Фурние реализираха по 14 точки за Олимпиакос, Костас Папаниколау се отчете с 12, а 11 добави завърналият се в игра след контузия Тайрик Джоунс. Най-резултатният играч в срещата пък бе Франк Бартли от АЕК.

За Олимпиакос предстои мач №1 от плейофната серия в Евролигата с неудобния за Везенков и компания Монако. Срещата в Пирея е във вторник.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

