Гордън Хърбърт разкри, че е имал сериозни здравословни проблеми

Гордън Хърбърт, който като старши треньор изведе националния тим по баскетбол на Германия до световната титла през 2023-а, заяви, че миналата година е бил сериозно болен със сърдечни проблеми, свързани с коронавирусна инфекция.

„Имах голям късмет. Лежах в леглото с миокардит и неравномерен сърдечен ритъм, чудейки се дали ще се справя. Ситуацията беше много сериозна. Знам, че хора са умирали от това“, коментира Хърбърт пред интернет портала basketball-world.news и добави: „Беше труден момент. Не можех да си представя, че коронавирусът може да бъде толкова опасен“.

Заболяването дойде, когато Гордън Хърбърт бе старши треньор на Байерн Мюнхен. Той носеше маска за лице край терена, преди да отсъства три седмици поради заболяването. В крайна сметка бе уволнен заради лоши резултати в Евролигата.

„В крайна сметка имах късмет. Лекарите се намесиха и ме диагностицираха с миокардит, а две от сърдечните ми клапи вече не се затваряха правилно. Поставих работата си на треньор пред собственото си здраве и платих цена за това. Нещата станаха наистина лоши и спях по 16-17 часа на ден. Бях прикован на легло почти две седмици и половина“, разказа той.

66-годишният Хърбърт беше треньор на германския национален отбор от 2021-а до 2024 година и го изведе до първата му световна титла през 2023-а. Той заяви, че сега е отново във форма и е готов да поеме държавния тим на родината си Канада от юли нататък.

„Имах късмет, че сърцето ми е в добро състояние. Същото важи и за сърдечните ми клапи. Чувствам се добре. Лекарите направиха цял куп тестове и ми казаха, че имам сърцето на 40-годишен. Това наистина ми помогна да преживея ситуацията по онова време“, добави Гордън Хърбърт.