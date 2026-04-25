Ключов обрат за Алавес в битката за оцеляване

След домакински успех с 2:1 Алавес спечели жизненоважни три точки срещу прекият си конкурент Майорка. С тази победа баските дори задминаха съперника в битката за оцеляване в Ла Лига при оставащи по пет мача.

Това е първа победа на Алавес на свой терен от точни три месеца насам. Тя беше извоювана след голове на намиращия се отлична форма Тони Мартинес, с чието попадение преди дни на “Бернабеу” той стресна феновете на Реал Мадрид. И докато тогава Алавес загуби с 1:2, сега радостта беше за тима на Кике Санчес Флорес.

Майорка поведе в 18-ата чрез красиво изпълнение на Ян Виржили. Това обаче се оказа единственият удар на гостите за тази част.

Предимството на Алавес даде резултат след паузата, когато Мартинес заби попаденията си. В 56-ата той беше точен с глава за 1:1, а в 69-ата се разписа за 2:1 с помощта на рикошет. Така той вече има шест гола в последните си пет срещи.