Батаев се класира на полуфиналите в Тирана

Ахмед Батаев се класира на полуфиналите в категория до 92 кг свободен стил от Европейското първенство по борба в Тирана и осигури трета битка за медал на българските национали до края на турнира. До момента те са с четири отличия и делят шестото място в класирането по медали с отбора на Румъния.

Батаев проведе безупречна среща с турчина Фатих Алтунбас. Първата точка бе за съперника, но през втората част българският национал направи три успешни атаки за по две точки и се сдоби с пет преднина. Турчинът върна само две от тях и Батаев, сребърен медалист от Будапеща 2022, достигна полуфиналите, които започват в 17:45 българско време. Там негов съперник ще бъде 31-годишният руснак Аманула Хаджимагомедов, който е световен вицешампион в категорията от миналата година.

Михаил Георгиев все още има шансове за репешаж на 74 кг, след като победилият го с техническо превъзходство Мурад Курамагомедов се класира на полуфиналите. Ердал Галип, Енгин Исмаил и контузеният Ален Хубулов отпаднаха от турнира.

Тази вечер след 19 часа Микяй Наим и Ахмед Магамаев ще се борят за бронзови отличия.