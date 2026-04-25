Боецът на UFC бе арестуван по подозрения за насилие над дете

Ветеранът от UFC, Тим Мийнс, е бил арестуван и впоследствие освободен, след като му е повдигнато обвинение за престъпление, свързано с насилие над дете. Дългогодишният боец на UFC, Тим Мийнс, е бил арестуван на 21 април по обвинение в насилие над дете. Той се е явил за първи път в съда в петък, след което е бил освободен.

Онлайн регистрите показват, че Мийнс е бил задържан в сряда и настанен в Столичния център за задържане. В петък той е бил освободен, като следващата му съдебна дата все още не е определена. Към момента срещу него има повдигнато едно обвинение за престъпление, свързано с насилие над дете.

Жалбата срещу Мийнс не беше веднага достъпна, но вестник „Albuquerque Journal“ разкри подробности от ареста след подаването на обвиненията.

Според доклада, Мийнс е бил арестуван на 10 април, след като полицията получила сигнал за физическа саморазправа между двама души. Обаждането е направено от дъщеря му, която е съобщила на полицията, че тя и баща ѝ, идентифициран като Мийнс, са се скарали заради домакински задължения.

Жертвата е заявила пред полицията, че по време на спора Мийнс я е ударил с глава в носа, след което тя го е избутала. Спорът е продължил, като се твърди, че Мийнс е сграбчил тийнейджърката за врата „по начин, наподобяващ душене“, и я е притиснал към кухненския плот.

Ситуацията е продължила да ескалира, като жертвата е казала на полицията, че Мийнс е хвърлил картоф по нея и я е уцелил в лицето. Когато тя се е съпротивила, бутайки и удряйки Мийнс, за да се измъкне, боецът я е ударил с юмрук от дясната страна на лицето.

В жалбата полицията е посочила, че „по врата на тийнейджърката е имало видими следи от ръце и зачервявания, което показва, че е била душена. Имало е кръв по и в носа ѝ, където е била ударена с глава, както и няколко червени петна, показващи, че е била удряна по лицето и бузата“.

Мийнс е бил арестуван и задържан от полицията.

42-годишният боец е част от UFC през последните 12 години, като се състезава предимно в полусредна категория. Последната му битка в UFC беше през 2024 г., когато претърпя втора поредна загуба в организацията, след като беше победен чрез събмишън от Корт Макгий в първия рунд.