Близо 100 момичета участваха в баскетболен фестивал в Плевен

Близо 100 момичета от различни училища в Плевен участваха в поредното събитие по проекта на ФИБА - Her World, Her Rules. Във фестивала се включиха и общо 13 треньори, които разкриха пред децата магията на играта.

Младите състезателки, които бяха събрани в зала “Балканстрой”, успяха да се докоснат до знанията и опита на две от големите имена в женския баскетбол в България - Албена и Гергана Брънзови. Със своя ентусиазъм и любов към играта те успяха да достигнат до всяко едно от момичетата.

“Продължаваме да работим за развитието на женския баскетбол, защото всяко момиче заслужава шанс да открие своята сила чрез спорта”, смятат домакините от Спартак, изпращайки именно това послание в социалните си мрежи.

Целта на проекта на ФИБА - Her World, Her Rules е да популяризира баскетбола в училище и да даде възможност, както на малки така и на по-големи момичета, да споделят радостта и уменията си в спорта.