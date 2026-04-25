Алджамейн Стърлинг и Юсеф Залал са в категория за основния сблъсък в Лас Вегас

Алджамейн Стърлинг и Юсеф Залал не допуснаха грешки на кантара. Двамата претенденти в категория перо успешно преминаха официалното претегляне в петък преди основния си двубой на UFC Вегас 116. И двамата бойци се възползваха от позволения толеранс от една либра за нешампионски мач. Стърлинг регистрира тегло от 66.2 кг, докато Залал беше 66.0 кг.

Стърлинг, който е бивш шампион в категория петел, в момента е класиран под номер 4 в категория перо в глобалната ранглиста на mmafighting.com, а Залал заема 9-ата позиция.

Всички 26 бойци, които ще се състезават в събота на UFC Вегас 116, успешно преминаха претеглянето.