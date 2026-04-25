  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Гладиаторите на SENSHI влизат в боен режим: елитен лагер събира шампиони във Варна

Гладиаторите на SENSHI влизат в боен режим: елитен лагер събира шампиони във Варна

  • 25 апр 2026 | 12:52
Под зоркия поглед на двамата легендарни инструктори Алберт Краус и Анди Зауер, 26 професионални бойци в лека и средна категория се подготвят в специалния лагер с покани на SENSHI. Участниците от 16 държави - Италия, Испания, Нидерландия, Англия, Унгария, Полша, Грузия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Сърбия, Румъния, Гърция, Северна Македония и България се събраха във Варна за интензивен мастърклас през април.

Атанас Божилов, Драгомир Петров и Михаил Велчовски са част от българските кикбокс звезди, които включиха лагера в подготовката си преди голямото предизвикателство, което им предстои – SENSHI 31 Gladiators. Петров е сред основните имена, включени в бойната схема на Grand Prix турнира до 70 кг, а Велчовски е сред резервите на турнира, който предстои на 30 май в Пловдив. Божилов ще защитава родната чест в супер битка срещу реномиран английски противник на арената в Античния театър. 

Европейският шампион на SENSHI до 75 кг Само Петче (Словения) и боецът Виктор Колая (Полша), които също са сред претендентите за Grand Prix титлата на SENSHI бяха сред поканените бойци в мастъркласа на Алберт Краус и Анди Зауер. 

Нидерландските бойни легенди споделиха с участниците част от богатия си шампионски стил. В лагера бяха показани ефективни комбинации от удари и техники, а инструкторите отделиха персонално време на всеки боец и насочиха вниманието им към корекции на допускани пропуски и повишаване на бързината при изпълнение на техниките.

Атлетите в петия лагер за избрани бойци на SENSHI в лека и средна категория наблегнаха над спарингите с различни опоненти, като упражняваха максимално показаните комбинации и изградиха допълнителни умения. 

Тренировъчния лагер в SENSHI Gym, Варна се утвърждава като водеща платформа в подготовката на състезатели от най-високо ниво и е основата стъпка преди важни мачове за международни бойни вериги. 

Билети за бойното събитие SENSHI 31 Gladiators, в което ще видим звездите в екшън, може да бъдат закупени от мрежата на Eventim.bg.

Състезатели от 17 държави са потвърдили участие за турнира по джудо „Топалов оупън“

Украйна затвърди доминацията си при жените с нови три титли, България и Румъния делят шестата позиция в класирането по медали

Биляна Дудова: Дадох всичко от себе си, за да спечеля отличие за България

Ясен Радев с категорична победа и медал от Световната купа по бокс

Биляна Дудова спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба в Тирана

Ахмед Магамаев преклони глава пред легендарния Садулаев и ще спори за бронз

Лудогорец 0:1 ЦСКА 1948, Собреро откри резултата

Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

Левски вече докосва титлата, но ЦСКА се готви отново да обърка сметките на "сините"

Петров: Трябва да бъдем пример за младото поколение

Кошмарът на Реал Мадрид: шпалир или празненство в "Ел Класико"

Време е за последните битки от редовния сезон на Sesame НБЛ

