Гладиаторите на SENSHI влизат в боен режим: елитен лагер събира шампиони във Варна

Под зоркия поглед на двамата легендарни инструктори Алберт Краус и Анди Зауер, 26 професионални бойци в лека и средна категория се подготвят в специалния лагер с покани на SENSHI. Участниците от 16 държави - Италия, Испания, Нидерландия, Англия, Унгария, Полша, Грузия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Сърбия, Румъния, Гърция, Северна Македония и България се събраха във Варна за интензивен мастърклас през април.

Атанас Божилов, Драгомир Петров и Михаил Велчовски са част от българските кикбокс звезди, които включиха лагера в подготовката си преди голямото предизвикателство, което им предстои – SENSHI 31 Gladiators. Петров е сред основните имена, включени в бойната схема на Grand Prix турнира до 70 кг, а Велчовски е сред резервите на турнира, който предстои на 30 май в Пловдив. Божилов ще защитава родната чест в супер битка срещу реномиран английски противник на арената в Античния театър.

Европейският шампион на SENSHI до 75 кг Само Петче (Словения) и боецът Виктор Колая (Полша), които също са сред претендентите за Grand Prix титлата на SENSHI бяха сред поканените бойци в мастъркласа на Алберт Краус и Анди Зауер.

Нидерландските бойни легенди споделиха с участниците част от богатия си шампионски стил. В лагера бяха показани ефективни комбинации от удари и техники, а инструкторите отделиха персонално време на всеки боец и насочиха вниманието им към корекции на допускани пропуски и повишаване на бързината при изпълнение на техниките.

Атлетите в петия лагер за избрани бойци на SENSHI в лека и средна категория наблегнаха над спарингите с различни опоненти, като упражняваха максимално показаните комбинации и изградиха допълнителни умения.

Тренировъчния лагер в SENSHI Gym, Варна се утвърждава като водеща платформа в подготовката на състезатели от най-високо ниво и е основата стъпка преди важни мачове за международни бойни вериги.

Билети за бойното събитие SENSHI 31 Gladiators, в което ще видим звездите в екшън, може да бъдат закупени от мрежата на Eventim.bg.