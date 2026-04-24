Германия обмисля кандидатура за домакинство на световно първенство

Германската футболна федерация обмисля кандидатура за домакинство на Световно първенство за мъже в бъдеще. "Както президентът Бернд Нойендорф заяви миналия ноември, Германия ще осигури необходимата инфраструктура, а федерацията ще внесе подходящия организационен опит. Ето защо обмисляме кандидатура за световно първенство, доколкото се разглеждат и обсъждат бъдещи варианти“, коментира говорител на централата пред агенция ДПА.

Германската футболна централа отбеляза, че Международната футболна федерация (ФИФА) в момента няма конкретен процес на кандидатстване. Нойендорф заяви пред Бундестага (долната камара на германския парламент) миналия ноември, че що се отнася до Световното първенство за мъже, той "по принцип може да си представи, че бихме могли да разгледаме този въпрос в бъдеще и да проучим при какви условия подобна кандидатура би била осъществима“.

Германия е била домакин на Световните шампионати през 1974-а и 2006 година. Съвсем наскоро страната организира Евро 2024 за мъже и ще бъде домакин на Евро 2029 за жени. Следващият Мондиал ще се проведе през юни-юли в Съединените щати, Мексико и Канада. Мароко, Португалия и Испания ще бъдат домакини през 2030-а, докато Саудитска Арабия ще приеме турнира през 2034 година.