Емилиян Костадинов стана държавен шампион по спортна гимнастика за спортисти със синдром на Даун

Емилиян Костадинов спечели златен медал на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика за спортисти със синдром на Даун, което се провежда в София.

Той триумфира в многобоя на надпреварата в зала „Раковски“ със сбор от 80.000 точки (земя 15.400, кон с гривни 11.800, халки 14.000, прескок 13.200, успоредка 13.100 и висилка 12.500). Носителят на медали от световни първенства изпревари Рамонала Сикандер, който завърши със 75.600 точки (14.200, 11.200, 13.800, 13.000, 12.200 и 11.200), както и Пламен Грозданов с 68.200 точки (13.700, 9.800, 12.400, 10.500, 11.100 и 10.700).

В женското направление участва единствено Радена Ангелова, която заедно с Костадинов, Сикандер и Грозданов се подготвя за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун. София ще бъде домакин на шампионата от 13 до 19 юни.

Състезателите бяха оценявани по специално разработена система за тази група спортисти, а съдиите преминаха специализиран курс на обучение, проведен в София през есента на миналата година.

За първи път Федерацията по адаптирана физическа активност, която работи със спортисти със синдром на Даун, организира състезание по спортна гимнастика във възрастова група юноши. Победител стана Николай Тодоров с 21.800 точки, следван от Алексей Петрукович с 21.400 точки и Радослав Тончев с 9.600 точки.

Призьорите бяха наградени от президента и от генералния секретар на БФ Гимнастика Красимир Дунев и Йордан Йовчев. Двамата олимпийски вицешампиони откриха Държавното първенство.

„Държавното лично-отборно първенство е един от етапите, който през годините придоби изключително важно значение за нас. Предстои ни Световна купа във Варна, след която ще определим съставите на България за Европейското първенство през август и за Световното през есента, което ще бъде и първа олимпийска квалификация. Радваме се, че в това първенство се включиха и гимнастиците със синдром на Даун, които също се подготвят за участие в световен шампионат“, заяви при откриването Йордан Йовчев.

„Искам да поздравя всички участници. Независимо от класирането, самият факт, че сте в залата и се занимавате с този красив и труден спорт, заслужава аплодисменти. Благодарим на треньорите за тяхната отдаденост и за усилията им да създават млади таланти. Благодарности и към родителите за подкрепата и за това, че сте част от нашето гимнастическо семейство“, добави Красимир Дунев.