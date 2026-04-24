Ахмед Магамаев преклони глава пред легендарния Садулаев и ще спори за бронз

  • 24 апр 2026 | 19:33
Българският национал Ахмед Магамаев ще се бори за бронз на Европейското първенство в Тирана, а Микяй Наим бе изтеглен на репешаж. Ивайло Тисов, Шамил Мамедов и Айкан Сеид приключиха участието си на турнира в свободен стил в зала "Фети Борова".

Магамаев стартира от четвъртфиналите и надви беларуския борец Александър Хуштин с 4:1, след което обаче получи най-трудния съперник - завърналия се на европейски финали след шестгодишно отсъствие Абдулрашид Садулаев. Българският национал взе първите технически точки на турнира срещу двукратния олимпийски шампион, но отстъпи с 2:12 и утре ще се бори за бронзово отличие. Неговият съперник ще бъде определен от репешажите, които по традиция откриват състезателния ден.

Наим загуби с 0:10 от Александър Гайдарли в квалификациите на 70 кг, но след това надви поляка Патрик Оленчин с 12:2 и унгареца Исмаил Мусукаев с 11:0. Наим ще стартира от репешажите, където ще срещне Оленчин.

