Феликс Оже-Алиасим не даде сет на Фучович в Хертогенбош

Канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим, номер 4 в света, се класира за четвъртфиналите на турнира от категория АТP 250 в Хертогенбош (Нидерландия) на трева с награден фонд 723 435 евро.

Водачът в схемата на турнира Оже-Алиасим се наложи над унгареца Мартон Фучович с 6:3, 6:4 за 1 час и 14 минути на корта в мача си от втория кръг.

Канадецът пласира шест аса, допусна три двойни грешки и реализира две от четири точки за пробив за успеха.

В спор за място на полуфиналите Феликс Оже-Алиасим ще срещне полския тенисист Камил Майшак, който се наложи над австралиеца Джеймс Маккейб с 6:0, 6:3.

Трима от първите десет поставени отпаднаха още във втория кръг. Четвъртият в схемата Артур Риндеркнех от Франция загуби от сънародника си Адриан Манарино със 6:7(5), 6:3, 3:6, а петият поставен Юго Умбер, също от Франция, отстъпи пред сънародника си Бенжамен Бонзи с 4:6, 6:3, 3:6.

Шестият в схемата Талон Грискпоор от Нидерландия отпадна след загуба от китаеца Цзинчжън Чжан със 6:7(5), 4:6.

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Снимки: Gettyimages