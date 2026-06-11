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Британецът Дан Еванс спира с тениса

  • 11 юни 2026 | 17:49
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Британецът Дан Еванс спира с тениса

Дан Еванс ще се оттегли от тениса след края на тазгодишното издание на "Уимбълдън". Британецът, който достигна до 21-во място в световната ранглиста през 2023 година, ще приключи кариерата си с две титли от ATP тура. Еванс беше част от британския отбор, който спечели Купа "Дейвис" през 2015 година.

"След невероятно пътешествие исках да споделя някои лични новини с всички вас. Ще се оттегля от професионалния тенис след тазгодишното издание на "Уимбълдън". Този спорт ми даде всичко. Приятелствата, преживяванията, битките и дори трудните дни бяха специални. Обичах всяка минута да бъда професионален тенисист.

На моите родители, съпругата ми и семейството ми, благодаря за непоколебимата подкрепа през всичките ми върхове и спадове. Нищо от това не би било възможно без вашата подкрепа. На всеки треньор, физиотерапевт, спонсор и член на моя екип през годините, списъкът е твърде дълъг, за да се изброят поотделно, но всеки от вас изигра роля в оформянето на кариерата ми и съм наистина благодарен", написа 36-годишният Еванс.

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Снимки: Gettyimages

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