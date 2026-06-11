Брияна Иванова с първи в кариерата си четвъртфинал на турнир от веригата на ITF

Брияна Иванова се класира за четвъртфиналите на турнира на клей за жени в Мадрид (Испания) с награден фонд от 15 000 долара. 17-годишната българка се наложи над Паула Сембранос (Швейцария) с 6:4, 6:4 във втория кръг на надпреварата.

Така тя записа първи четвъртфинал в кариерата си на състезание от веригата на Международната федерация ITF.

Това е пети пореден спечелен мач за Иванова на турнира. Българката има две успеха в основната схема, след като преди това преодоля квалификациите с три поредни победи без загубен сет.

За място на полуфиналите Брияна Иванова ще се изправи срещу Алба Мария Болуда (Испания).

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