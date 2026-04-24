Луканов: Тези момчета се научиха да страдат

Старши треньорът на Янтра (Габрово) Емануел Луканов говори след трудната победа с 2:1 над Спартак (Плевен) в сблъсък от Втора лига.

"Искам да благодаря на момчетата. Те са златни момчета. Ще има такива мачове срещу трудни съперници като Спартак (Плевен). Знаехме, че ще бъде такъв мач, но тези момчета се научиха да страдат.



Много им благодаря. Сладка е тази победа. Спартак е добър отбор. Те имаха шансове. Момчетата си заслужиха победа. Сега имат три дни почивка. За нас беше важно да спечелим този мач. Това са точките, които те държат на върха", заяви треньорът на Янтра.