  Бислимов: Бяха ни отписали, но не се предадохме, спасяваме се на 99% при победа над Миньор

Бислимов: Бяха ни отписали, но не се предадохме, спасяваме се на 99% при победа над Миньор

Наставникът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов похвали футболистите си, въпреки че загубиха с 1:2 гостуването си на Янтра. Плевенчани обаче създадоха достатъчно на брой положения поне за точка.

“Доволен съм от това, което показахме като игра. Нелепи грешки ни костваха победата и точките. Не е случайно, че 7 кръга нямаме загуба. Ако си бяхме вкарали чистите положения, по-друг начин щеше да се развие мачът.

Всеки бърка. Това са живи хора, но радостното е, че веднага реагирахме. Започнахме да притежаваме топката, да атакуваме и стигнахме до гол. Взехме 4-5 момчета, които паснаха. Трябваше време. Показаха добра игра и резултати, но най-важното е добрият колектив.

Надявам се, че ще има феърплей и че ние ще се справим. В клуба мислим, че ще се случат нещата. Остават ни три мача. Ако победим Миньор, на 99% ще сме се спасили.

В началото на годината всеки ни беше отписал. Не се отказахме, не се предадохме и доказахме обратнто", каза Бислимов.

