Последните петима българи на Европейското първенство по борба ще стартират от квалификациите

Последните български национали в свободния стил Ердал Галип, Михаил Георгиев, Енгин Исмаил, Ахмед Батаев и Ален Хубулов ще започнат от квалификациите в категориите си на европейското първенство по борба в албанската столица Тирана. Те излизат на тепиха утре от 11:30 часа и ще имат един финален шанс да изкачат страната в класирането по медали, където в момента България заема шесто място.

Българите избегнаха големите имена в схемите на категориите си, а най-сложна изглежда задачата на Енгин Исмаил в най-многолюдната по традиция до 86 кг. Там националът ще започне срещу носителя на три бронзови отличия от европейски първенства Осман Гьочен от (Турция).

Ердал Галип ще стартира на 61 кг срещу състезателя с неутрален статут Дзимитри Шамела, а Михаил Георгиев ще срещне на 74 кг двукратния шампион на Унгария Мурад Курамагомедов. На 92 кг Ахмед Батаев ще започне срещу Мушег Мкърчян (Армения), а Ален Хубулов ще се бори с Йоханес Лудешер (Австрия) при най-тежките.