ПСЖ ще загрява срещу удобен съперник за дуела с Байерн

В събота вечер стадион „Раймон Копа“ ще бъде арена на сблъсък между два отбора с коренно различни цели. Лидерът в класирането Пари Сен Жермен гостува на 13-тия Анже в мач от 31-вия кръг на френската Лига 1.



Парижани влизат в двубоя с комфортна преднина от 66 точки и актив от 21 победи, докато домакините от Анже имат 34 точки и се намират в долната половина на таблицата, макар и на относително безопасно разстояние от зоната на изпадащите.

Формата на Анже в последно време е повод за сериозна загриженост за феновете на отбора. Тимът на Александър Дюжо няма победа в последните си пет мача, като в тях записа две равенства и три загуби. В последния си двубой той стигна само до 1:1 срещу Льо Авър.



От друга страна, ПСЖ демонстрира обичайната си мощ. Въпреки изненадващата загуба от Лион преди седмица, хората на Луис Енрике бързо се върнаха на победния път с класическото 3:0 срещу Нант. Освен това, самочувствието на парижани е подплатено и от успешните изяви в Шампионска лига срещу Ливърпул.

Домакините са изправени пред истинско изпитание при окомплектоването на състава. Списъкът с отсъстващи е дълъг – Харуна Джибирин, Ясин Белкдим и опитният Пиерик Капел са твърдо аут поради контузии. По-притеснителното за треньора Дюжо е, че петима други играчи са под въпрос, сред които основни фигури в отбраната като Карленс Аркус и Усман Камара.



В лагера на ПСЖ ситуацията е по-спокойна, макар че халфът Витиня е с травма и вероятно ще бъде съхранен за предстоящия полуфинал в Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен). Добрата новина е завръщането на Нуно Мендеш.

Очаква се Анже да излезе в дефанзивна формация 3-2-3-2, разчитайки на гъста средна линия, ръководена от Харис Белкебла, за да неутрализира креативността на гостите. Ключовият дуел на терена ще бъде между нападателя на ПСЖ Брадли Баркола, който има 10 гола през сезона, и централния защитник на домакините Жордан Лефор. Льофор е несменяем титуляр за Анже, но ще трябва да намери начин да спре бързината на Баркола и Хвича Кварацхелия. В средата на терена младата звезда на ПСЖ Жоао Невеш ще се изправи срещу опитния Белкебла в битка за контрола върху топката.

Статистиката от директните мачове е безпощадна към Анже. ПСЖ е спечелил 26 от последните 36 срещи между двата отбора. В последните пет двубоя парижани записаха пет победи, включително два успеха с по 1:0 през 2025 година. Най-резултатният скорошен сблъсък на този стадион завърши 4:2 за ПСЖ, като тогава Брадли Баркола се отличи с два гола.

Треньорът на Анже Александър Дюжо запазва реализъм, като отбеляза, че неговият млад състав „има всичко за печелене и нищо за губене“ в подобни мачове.



Луис Енрике вероятно ще прибегне до ротации, предвид натоварения график, но статистиката показва, че ПСЖ е отбелязал гол в 20 поредни мача, което прави задачата на домакините изключително тежка.

