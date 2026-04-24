  3. Ива Иванова спечели тричасов мач, за да достигне до 1/2-финалите в Тунис

Ива Иванова спечели тричасов мач, за да достигне до 1/2-финалите в Тунис

  • 24 апр 2026 | 16:03
Ива Иванова спечели тричасов мач, за да достигне до 1/2-финалите в Тунис

Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди щатски долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 5 в схемата, направи обрат срещу Мария Лазаренко (Украйна) с 6:7(14), 6:3, 6:3 в мач, продължил три часа и 15 минути.

Нито една от двете състезателки не успя да спечели подаването си в първия сет, който в крайна сметка беше решен с тайбрек. В него украинката поведе с 4:0 точки, но допусна изравняване до 4:4. Впоследствие Иванова пропусна пет сетбола, а Лазаренко успя от четвъртата си възможност да затвори сета в своя полза с 16:14.

Българката беше първата, която успя да спечели подаването си в мача – за 3:2 във втората част, след което затвърди преднината си за 5:2, а на собствен сервис изравни резултата в сетовете с 6:3. Иванова изостана с 2:3 в третата решителна част, но със серия от четири поредни гейма стигна до крайния успех.

Така 672-рата в света Иванова ще играе на полуфиналите срещу италианката Виола Турини.

