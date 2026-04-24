Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Шест българчета стигнаха до полуфиналите в Пловдив

Шест българчета стигнаха до полуфиналите в Пловдив

  • 24 апр 2026 | 08:56
  • 191
  • 0
Шест българчета стигнаха до полуфиналите в Пловдив

Шест българчета (четири момчета и две момичета) се класираха за полуфиналите на сингъл на международния турнир до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК „Max Pro", разположени зад хангарите на Гребната база.

Момчета, 1/4-финали:

Митко Генов – Давид Диков 3:6, 6:2, 10-5

Мартин Маринов – Иван Манделев 6:1, 6:2

Георги Минков – Максим Табаков 6:2, 6:1

Слави Георгиев – Красимир Анграски 6:2, 6:3

Момчета, 1/2-финали:

Митко Генов – Мартин Маринов

Георги Минков – Слави Георгиев

Момичета, 1/4-финали:

Рая Карабова – Адел Мажитова (Казахстан) 6:0, 6:1

Ния Синчанова – Ясмин Беликтай (Турция) 6:3, 6:1

Виктория Груйовска – Сура Джато (Великобритания) 5:7, 0:6

Аря Екмекчи (Турция) – Ирини Аретаки (Гърция) 6:1, 6:4

Момичета, 1/2-финали:

Рая Карабова – Ния Синчанова

Сура Джато (Великобритания) – Аря Екмекчи (Турция)

Шест българчета се класираха и за финалите в надпреварата на двойки.

В изцяло български финал при юношите Максим Табаков/Ивелин Василев ще играят срещу Митко Генов/Георги Минков. Във финала при момичетата българките Рая Карабова/Ния Синчанова ще се изправят срещу туркините Ясмин Беликтай/Дерин Челик.

Следвай ни:

Още от Тенис

Валерия Гърневска е на 1/2-финал на турнира от категория J200 на ITF в Хасково

Валерия Гърневска е на 1/2-финал на турнира от категория J200 на ITF в Хасково

Лиа Каратанчева допусна поражение на четвъртфиналите в Шарлотсвил

Сабаленка и Швьонтек стигнаха без проблем до третия кръг в Мадрид

Стефанос Циципас и Фабиан Морожан се класираха за втория кръг в Мадрид

Антъни Генов се класира за финала на двойки във Франция

Йоана Константинова победи Ива Иванова в Монастир

Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

