Швьонтек за Рафа: Винаги мога да го питам каквото искам и това показва колко добър човек е

Бившата шампионка Ига Швьонтек започна кампанията си на турнира по тенис УТА 1000 в Мадрид по убедителен начин. Трудният старт на сезона накара бившата номер 1 в света да смени треньора си, разделяйки се с Вим Фисет и обръщайки се към Франсиско Роиг, чиято дългосрочна роля в щаба на испанската легенда Рафаел Надал е последвана от няколко много по-кратки престоя, включително работа с британката Ема Радукану.

Като фенка на Надал, докато израства, Швьонтек призна, че е била развълнувана да прекарала тренировъчен лагер в Академията на испанеца в Майорка и е получила съвети от 22-кратния шампион от Големия шлем.

Той няма официална роля в щаба й, а след победата си с 6:1, 6:2 над украинката Дария Снигур полякинята заяви: „Не знам дали гледа мачовете ми или не, знам, че е супер зает, дори по-зает, струва ми се, отколкото когато играеше. Не сме в постоянна връзка, но знам, че винаги мога да го питам каквото искам, така че това е наистина успокояващо и показва колко добър човек е.“

Швьонтек не е стигнала по-далеч от четвъртфиналите на нито един турнир досега през сезона, като в първия си под ръководството на Роиг тя загуби на четвъртфиналите в Щутгарт миналата седмица. Най-голямата промяна, която тя направи, откакто се свърза с испанеца, е в движението ѝ при сервис, което даде положителни резултати срещу Снигур.

„Днес почувствах, че това е всичко и просто трябва да продължа да го това, да се фокусирам върху него и да запомня правилното движение“, каза четвъртата поставена, която спечели единствената си титла в Мадрид преди две години.

„Една седмица в Майорка не е достатъчна, за да може тялото да запомни движението. Днес със сигурност беше крачка напред“, добави тя, цитирана от ДПА.

Швьонтек, изрази разочарование от новината, че Порша Арчър се е оттеглила като главен изпълнителен директор на УТА след по-малко от две години на поста.

„Бях изненадана. Наистина не знам защо сега. Винаги сме имали добри отношения, чувствах, че тя слушаше какво имаме да кажем и беше наистина отворена към нови неща", коментира полякинята.

Защитаваща титлата Арина Сабаленка също се класира за третия кръг след победа над Пейтън Стърнс със 7:5, 6:3 в първия си мач за сезона на клей. Световната номер 1 си взе три седмици почивка от състезанията, след като завърши "Sunshine Double" с успех в Маями.

„Беше труден първи мач на клей. Тя е силна и чувствах, че този корт подхожда много добре на играта ѝ. Просто се радвам, че постигнах победата, може би не толкова красива, но до края на мача се чувствах много по-добре на корта, така че наистина се надявам в следващия мач да покажа по-добър тенис“, заяви Сабаленка.