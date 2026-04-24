Валерия Гърневска е на 1/2-финал на турнира от категория J200 на ITF в Хасково

Валерия Гърневска се класира за полуфиналите на сингъл при девойките на силния международен турнир на клей от категория J200 на ITF в Хасково. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК „Хасково" в парк „Кенана".

17-годишната българка постигна две победи на сингъл в рамките на само няколко часа. Първо Гърневска спечели доиграването на срещата си от втория кръг срещу осмата поставена Кори Монтоя (САЩ) с 3:6, 6:3, 6:2, а след това на четвъртфиналите разгроми с 6:1, 6:3 втората в схемата Ива Маринкович (Швеция). За място на финала Гърневска ще играе утре срещу №6 Юлия Букулей (Румъния).

Загуби във втория кръг на сингъл при девойките записаха Александра Рангелова с 4:6, 5:7 от №4 в схемата Синлъ Гън (Китай) и Софи Пламенова Фичева с 0:6, 1:6 от първата поставена Полина Склиар (Украйна).

Във втория кръг на сингъл при юношите Александър Толев отстъпи с 1:6, 3:6 от водача в схемата Кирил Ефремов (Русия), а Пламен Колев загуби с 3:6, 3:6 от №4 Ян Саджик (Полша).

Калоян Шиков и Александър Толев обаче се класираха за полуфиналите на двойки при юношите. Българите спечелиха на четвъртфиналите с 6:4, 6:3 срещу Син Ханг Там (Хонконг)/Дан Бранд (Израел). За място на финала Шиков и Толев ще играят срещу Макси Караскоса Диас (Испания)/Франсиско Фонтес д′Аморим (Бразилия).