Сабаленка и Швьонтек стигнаха без проблем до третия кръг в Мадрид

Световната номер 1 Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира в Мадрид на клей, като елиминира американката Пейтън Стърнс със 7:5, 6:3. По този начин тя започна защитата на титлата си в испанската столица и се върна на корта след лека контузия, която й попречи да играе в Щутгарт.

27-годишната състезателка от Беларус започна нервно мача, като допусна пробив и трябваше много да се бори, за да направи бързо рибрейк. Сабеленка успя да спечели първия сет, благодарение на мощен ретур. Тя имаше проблеми със сервиса си и в началото на втория сет, като направи пет двойни грешки, но бе по-силна при подаването на съперничката си и спечели с 6:3.

Сабаленка ще срещне в третия кръг румънката Жаклин Кристиан, която се наложи над Юлия Стародубцева от Украйна след 3:6, 7:6(5), 6:4 за повече от три часа игра.

Полякинята Ига Швьонтек, която е номер 4 в света в момента и полуфиналистка от Мадрид преди година, победи украинката Дария Сингур с 6:1, 6:2. Тя даде на съперничката си (№98 в ранглистата на WТА) само един гейм в първия и два във втория сет. Полякинята завърши срещата за 61 минути.

Швьонтек, който е печелила титлата в Мадрид през 2024 година, ще играе в третия кръг с американката Ан Ли, която се наложи над сънародничката си Алиша Паркс с 6:2, 6:7(5), 6:3.

Ига Швьонтек вече се готви под ръководството на каталунеца Франсиско Роиг, който е бивш треньор на Рафаел Надал.

Италианката Джазмин Паолини също продължава напред след успех над германката Лаура Зигемунд след 3:6, 6:2, 6:4.

Японката Наоми Осака също се класира за следващата фаза след успех срещу Камила Осория от Колумбия с 6:2, 7:5 за час и 20 минути.

Белинда Бенчич от Швейцария надигра Петра Марчинко от Хърватия в два чисти сета - 6:4, 6:2.

Унгарката Анна Боднар изненадващо се наложи над Елина Свитолина от Украйна с 6:3, 6:4 за по-малко от час и половина на корта в испанската столица.

Канадката Лейла Фернандес също се класира за следващия кръг след победа срещу Юлия Грабхер от Австрия - 6:2, 6:3.

Напред продължиха и украинката Анхелина Калинина и унгарката Далма Галфи, които се наложиха съответно над Мари Боузкова от Чехия с 6:4, 6:3 и Анна Киланская от Русия с 6:3, 6:3.

