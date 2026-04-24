  3. Български национал се изправя срещу Абдулрашид Садулаев на полуфинал в Тирана

Български национал се изправя срещу Абдулрашид Садулаев на полуфинал в Тирана

Български национал се изправя срещу Абдулрашид Садулаев на полуфинал в Тирана

Ахмед Магамаев се класира на полуфинал на 97 кг свободен стил и ще срещне легендата Абдулрашид Садулаев, а Биляна Дудова ще се бори за бронзово отличие на 62 кг при дамите от Европейското първенство в албанската столица Тирана. Останалите българи допуснаха поражения, но някои от тях все още имат шанс да се класират на репешажи.

Денят в зала "Фети Борова" започна с репешажите при дамите, където Дудова пребори с 4:0 французойката Амелин Дуар. За бронз четирикратната шампионка ще се изправи срещу шведката Йохана Линдборг, след като и двете бяха преборени от норвежката Грейс Булен. Финалите започват в 19:30 българско време.

Магамаев пропусна квалификациите на 97 кг и започна директно от четвъртфиналите, където надви с 4:1 беларусина Александър Хуштин. Следващата схватка е най-тежката за българския национал, който ще се изправи срещу руската легенда Абдулрашид Садулаев. Той е олимпийски златен медалист от Токио и Рио де Жанейро, шесткратен световен и четирикратен европейски шампион. Руснакът премина без проблеми квалификациите, в които постигна две победи с техническо превъзходство и не допусна точка.

Шамил Мамедов записа третата българска победа през деня, след като надви украинеца Микита Хончаров на 65 кг. В следващата схватка той срещна европейския шампион от 2023 Вазген Теванян и дори поведе, но съдиите му дадоха две предупреждения за пасивност и в крайна сметка българският национал загуби с 1:2. Той все още може да се класира на репешаж за бронз, ако арменецът спечели и полуфинала си.

Ивайло Тисов и Айкан Саид бяха туширани съответно от Разван Ковач (Румъния) на 57 кг и Тариел Гафриндашвили (Грузия) на 79 кг, а Микяй Наим загуби с 0:10 срещу Александър Гайдарли (Молдова).

Още от Бойни спортове

Обещаващ ММА сблъсък бе обявен за MAX FIGHT 65

Обещаващ ММА сблъсък бе обявен за MAX FIGHT 65

Трима български национали в битка за медали на Световната купа днес

Трима български национали в битка за медали на Световната купа днес

Европейски шампион ще подкрепя Марек срещу Беласица

Европейски шампион ще подкрепя Марек срещу Беласица

Дарън Тил с остра критика: Егото на Дейна Уайт е извън контрол и убива UFC

Дарън Тил с остра критика: Егото на Дейна Уайт е извън контрол и убива UFC

Делян Алишахи е в категория преди битката му в САЩ

Делян Алишахи е в категория преди битката му в САЩ

Ето колко е нараснала печалбата на собствениците на UFC през 2025

Ето колко е нараснала печалбата на собствениците на UFC през 2025

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Злато за Насар в първото движение!

Злато за Насар в първото движение!

Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

