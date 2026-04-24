Трима български национали в битка за медали на Световната купа днес

Световната купа по бокс в Бразилия навлезе в решителен етап. Днес във Фоз до Игуасу ще станат ясни полуфиналистите, които ще се окичат минимум с бронзови медали на изключително тежкия и реномиран турнир.

Сред претендентите има и трима български национали. В категория до 55 килограма Ясен Радев ще открие родното участие. В следобедната сесия, която започва от 17:00 часа, той ще боксира с англичанина Елис Троубридж. Мачът им е предвиден да започне около 18:30 часа на ринг Б.

Във вечерната програма ще има още двама наши боксьори на ринг А. Около 1:00 часа сутринта световният вицешампион Рами Киуан (75 кг) ще се изправи срещу местната надежда Тауан Силва. След още час ще се проведе и двубоят на Йордан Морехон (+90 кг) с актуалния сребърен медалист от Световното първенство в Ливърпул Жахонгир Зокиров (Узбекистан).