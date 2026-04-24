  3. Трима български национали в битка за медали на Световната купа днес

Трима български национали в битка за медали на Световната купа днес

  • 24 апр 2026 | 14:05
Трима български национали в битка за медали на Световната купа днес

Световната купа по бокс в Бразилия навлезе в решителен етап. Днес във Фоз до Игуасу ще станат ясни полуфиналистите, които ще се окичат минимум с бронзови медали на изключително тежкия и реномиран турнир.

Сред претендентите има и трима български национали. В категория до 55 килограма Ясен Радев ще открие родното участие. В следобедната сесия, която започва от 17:00 часа, той ще боксира с англичанина Елис Троубридж. Мачът им е предвиден да започне около 18:30 часа на ринг Б.

Във вечерната програма ще има още двама наши боксьори на ринг А. Около 1:00 часа сутринта световният вицешампион Рами Киуан (75 кг) ще се изправи срещу местната надежда Тауан Силва. След още час ще се проведе и двубоят на Йордан Морехон (+90 кг) с актуалния сребърен медалист от Световното първенство в Ливърпул Жахонгир Зокиров (Узбекистан).

Още от Бойни спортове

Украйна оглави класирането по медали на Европейското първенство по борба

Украйна оглави класирането по медали на Европейското първенство по борба

Локомотив София вдигна Купата на България при жените

Локомотив София вдигна Купата на България при жените

Биляна Дудова ще се бори на репешаж в петия ден на Европейското първенство в Тирана

Биляна Дудова ще се бори на репешаж в петия ден на Европейското първенство в Тирана

Ясен Радев победи медалист от европейско първенство в Бразилия

Ясен Радев победи медалист от европейско първенство в Бразилия

Оскар Де Ла Оя и внукът на Мохамед Али се обявиха против нов закон за бокса

Оскар Де Ла Оя и внукът на Мохамед Али се обявиха против нов закон за бокса

Английски боксьор даде положителен допинг тест след битка за титла

Английски боксьор даде положителен допинг тест след битка за титла

Водещи Новини

Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

Наско Сираков с извънредна пресконференция днес

Наско Сираков с извънредна пресконференция днес

Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

