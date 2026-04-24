Дарън Тил с остра критика: Егото на Дейна Уайт е извън контрол и убива UFC

Бившият претендент за титлата на UFC Дарън Тил отдавна напусна организацията, но все още следи случващото се в нея. Според Тил, ако нещата продължат в същата посока, скоро няма да има причина да се интересува от бившия си работодател. Той смята, че голяма част от вината за това носи неговият бивш шеф, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт.

Тил, който напусна UFC в края на 2022 г. след серия от три поредни загуби, записа три победи в три боксови мача за Misfits през 2025 г. Следващият му двубой ще бъде боксов мач без ръкавици срещу бившия боец на Bellator и риалити звезда Арън Чалмърс на BKFC 90 в Бирмингам, Англия, на 30 май. Това ще бъде неговият дебют в BKFC.

„Не искам да нападам Дейна, защото го харесвам. Но просто мисля, че егото му започва да излиза твърде много извън контрол“, заяви Тил в „The Ariel Helwani Show“ по-рано тази седмица. „Струва ми се, че той напълно се е откъснал от UFC. Аз вече дори не гледам UFC. Не бих могъл да ви кажа имената на половината бойци. Галавечерите просто вече не са толкова интригуващи. Мисля, че им останаха много малко звезди.“

Тил не е единственият с подобна критика. Уайт е чувал недоволството на феновете през последните години, особено по отношение на качеството на събитията в Meta APEX в ерата на Paramount+. Сделката на UFC със стрийминг платформата започна през януари, а критиците твърдят, че огромните гарантирани годишни приходи от права не стимулират особено организаторите и Уайт да предлагат шоу на очакваното ниво.

Тил също така смята, че представителите на медиите, отразяващи ММА, трябва да притискат Уайт и да го карат да отговаря за някои от решенията на UFC, вместо да приемат неговия дългогодишен враждебен тон. Тил остро разкритикува тази проява на егото на Уайт.

„Честно казано, ядосан съм на медиите. Всеки път, когато Дейна е пред репортери, сякаш тези позьори се страхуват да кажат истината“, каза Тил. „А когато все пак зададат въпроси, Дейна винаги отговаря: „На кого му пука?“. На нас ни пука. На мен ми пука, така че дай ни шибан отговор, плешивец, и си прибери егото. Махни го това его. Съжалявам, че го нападам, защото се разбирам с него. Но на мен ми пука. Какво имаш предвид с „На кого му пука?“? На нас ни пука, така че дай ни някакви шиани отговори. Какво говориш, „На кого му пука?“? Просто ме дразни. Прекалено голямо его.“

Тил се би в UFC в продължение на седем години и записа актив от 6 победи, 5 загуби и 1 равенство. През септември 2018 г. той предизвика тогавашния шампион Тайрън Удли за титлата в полусредна категория, като дотогава беше непобеден. Той загуби мача чрез събмишън, което постави началото на серия от пет загуби в шест двубоя. Извън ММА обаче той преживява възраждане в кариерата си.