Шумен обяви свободен вход за мача с Черно море Тича

Вход свободен за последния си мач от редовния сезон в Sesame Национална баскетболна лига срещу Черно море Тича, обявиха от тима на Шумен.

"Дългият и тежък сезон е към своя край. Представянето на Шумен не бе сред най-добрите. Проблеми със залите, селекцията и контузии се отразиха на представянето през сезон, но едно нещо бе на най-високо ниво - феновете на Шумен, които подкрепяха отбора през целия сезон!

Ръководството на клуба прави жест към всички фенове на баскетболната игра в града и за последния мач входът ще е безплатен! Тази събота, 25 април от 17:00 часа в зала "Младост", написаха от клуба от профила си в социалната платформа Фейсбук.

Баскетболистите на Шумен заема последното, 11-о място във временното класиране и няма шансове за продължаване в плейофите през настоящия сезон 2025/2026.

Останалите четири срещи от последния кръг в редовния сезон на НБЛ ще се изиграят по програма на 25 април от 19:15 часа.

Снимка: Sesame НБЛ