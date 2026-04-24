  Шумен обяви свободен вход за мача с Черно море Тича

Шумен обяви свободен вход за мача с Черно море Тича

  • 24 апр 2026 | 12:39
Шумен обяви свободен вход за мача с Черно море Тича

Вход свободен за последния си мач от редовния сезон в Sesame Национална баскетболна лига срещу Черно море Тича, обявиха от тима на Шумен.

"Дългият и тежък сезон е към своя край. Представянето на Шумен не бе сред най-добрите. Проблеми със залите, селекцията и контузии се отразиха на представянето през сезон, но едно нещо бе на най-високо ниво - феновете на Шумен, които подкрепяха отбора през целия сезон!

Ръководството на клуба прави жест към всички фенове на баскетболната игра в града и за последния мач входът ще е безплатен! Тази събота, 25 април от 17:00 часа в зала "Младост", написаха от клуба от профила си в социалната платформа Фейсбук.

Баскетболистите на Шумен заема последното, 11-о място във временното класиране и няма шансове за продължаване в плейофите през настоящия сезон 2025/2026.

Останалите четири срещи от последния кръг в редовния сезон на НБЛ ще се изиграят по програма на 25 април от 19:15 часа.

Снимка: Sesame НБЛ

Още от Баскетбол

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Задава ли се чистка на гардове в Олимпиакос след края на сезона?

Тежък удар за Оклахома: звезда на тима може да пропусне до 6 седмици

Промениха часа на мача между Шумен и Черно море Тича от последния кръг на Sesame НБЛ

Разкриха детайли от офертата на Олимпиакос към Милър-Макинтайър

Мадрид под ключ за плейофите: Ограничен брой фенове и нулев достъп за гости

Добра новина за Мони Николов

Наско Сираков с извънредна пресконференция днес

Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

