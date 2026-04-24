Атланта обърна серията срещу Никс, Маккалъм реши мача в самия край

Атланта Хоукс поведе с 2-1 в серията си срещу Ню Йорк Никс от първия кръг на плейофите в НБА, измъквайки победа със 109:108 днес.

Си Джей Маккалъм вкара при 12,5 оставащи секунди, за да донесе втори пореден успех за „ястребите“ със само една точка разлика. Наставникът на нюйоркчани Майк Браун се оплака от съдийството в срещата, но въпреки това настоя, че тимът му трябва да взема по-добри решения в следващите мачове.

CJ MCCOLLUM. CLUTCH SHOT.



— NBA (@NBA) April 24, 2026

Джейлън Джонсън бе най-добър за Атланта с 24 точки, 10 борби и 8 асистенции, Си Джей Маккалъм реализира 23 точки, а Джонатан Куминга завърши с 21.

За Ню Йорк Оу Джи Ануноби отбеляза 29 точки и 9 борби, Джейлън Брънсън се отчете с 26 точки, но изпусна и петте си опита отдалеч, а Карл-Антъни Таунс записа 21 точки и 17 борби за дабъл-дабъл.