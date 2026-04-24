Дарко Раякович влезе в историята на НБА, Торонто вкара 43 точки за 12 минути

След пораженията и в двете си гостувания Торонто Раптърс показа зъби пред фанатичната публика в Канада и постигна убедителен успех в първото си домакинство на Кливланд Кавалиърс със 126:104.

Канадците имаха крехък аванс от 83:81 след три изиграни четвърти, но с 8 тройки в заключителната част успяха да надиграят опонента си с 43:23 в нея, намалявайки на 1-2 изоставането си в серията от първия кръг на плейофите в НБА.

Основните архитекти на този триумф бяха Скоти Барнс, Ар Джей Барет и Колин Мъри-Бойлс. Барнс записа най-резултатния си мач в плейофната фаза с дабъл-дабъл от 33 точки и 11 асистенции, Барет също отбеляза 33 точки - негов рекорд във фазата на елиминациите, включително 6 тройки от 8 опита, а Мъри-Бойлс доминираше под кошовете с 22 точки и 8 борби, превръщайки триото в неразрешима загадка за защитата на Кливланд.

Все пак ключовият момент в мача настъпи в последната четвърт, когато Джеймисън Батъл влезе в ролята на жокер. Неговата спокойна лява ръка и четири поредни тройки без пропуск в последната четвърт напълно пречупиха съпротивата на гостите.

Най-резултатен за гостите беше Джеймс Хардън с 18 точки, но защитниците на Торонто се справиха успешно с предизвикателството, отправено от него.

“Представиха се чудесно. Накараха го да работи здраво“, заяви старши треньорът на Кавалиърс Кени Аткинсън за защитниците на Раптърс, цитиран от ESPN.

Донован Мичъл, Еван Мобли и Макс Струс отбелязаха по 15 точки за тима на Кливланд, но това не беше достатъчно, за да останат конкурентни към края на срещата.

С успеха днес наставникът на Торонто Раптърс Дарко Раякович стана първият европейски треньор в историята, постигнал победа в плейофите на НБА.