Състоянието на националния селекционер по минифутбол е стабилно

Състоянието на Николай Михов – национален селекционер на България по минифутбол, който получи инсулт и беше приет в болница, е стабилно и самият той е контактен, съобщиха за БТА от БАМФ. Михов обаче ще остане под лекарско наблюдение до края на седмицата.

Треньорът на България по минифутбол получи инсулт

"Бихме искали да ви информираме за състоянието на треньора на националния отбор по минифутбол Николай Михов. След проведените медицински прегледи днес, лекарите съобщават, че състоянието му е много добро, като той остава под активно медицинско наблюдение и необходимите грижи. Бърза е била реакцията на племенника му Станислав Михайлов, както и пристигането на линейката и приемането в болница", коментираха още от централата.

"Предстои период на възстановяване, който ще изисква време и последователна рехабилитация. Изразяваме благодарност към всички, които подадоха ръка с подкрепа и съпричастност в този труден момент", съобщиха още от БФС.