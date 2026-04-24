Делян Алишахи е в категория преди битката му в САЩ

  • 24 апр 2026 | 11:22
Делян Алишахи влиза в клетката в Лас Вегас днес (24.04). На събитие на веригата "Tuff-N-Uff " българинът ще се изправи срещу американеца Дилан Потър в двубой в полутежка категория. Алишахи няма да бъде сам в Лас Вегас. В ъгъла му ще застанат две от най-големите имена в българските бойни спортове - Благой Иванов - Багата, Атанас Джамбазов.  

31-годишният Потър от Вашингтон има десет победи и девет загуби в професионалните смесени бойни изкуства. 27-годишният българин има три победи в три професионални срещи. Два от успехите му бяха постигнати на събития на веригата Brave CF в Бургас.

