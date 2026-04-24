Минесота спечели първия си мач като домакин и поведе в серията срещу Денвър

Тимът на Минесота Тимбъруулвс спечели първото от двете си домакинства срещу Денвър Нъгетс със 113:96 от първия кръг на плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА), повеждайки в серията с 2-1 победи.

След като отстъпиха в първия мач, „вълците“ наблегнаха на дефанзивната игра и спряха до голяма степен звездите на Денвър. Минесота се възползва от персоналната защита на Руди Гобер срещу Никола Йокич, ограничавайки го до едва 7 успешни изстрела от игра от 26 опита.

RUDY GOBERT LOCKS UP NIKOLA JOKIC



ELITE DEFENSE



🔒🔒🔒 pic.twitter.com/FGB8KRev9n — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 24, 2026

Така домакините постигнаха и рекордно представяне в историята на клуба за най-малко допуснати точки в една четвърт в плейофен мач, позволявайки опонентите им да отбележат само 11 точки в първата част. На полувремето отборът на Тимбъруулвс водеше с 61:39, а до края на срещата не изпусна преднината си, въпреки съвземането на Йокич и компания.

Jaden McDaniels: LOCKDOWN DEFENDER 🔒



Timberwolves closing in on a 2–1 series lead! pic.twitter.com/4V2ywZW87M — NBA (@NBA) April 24, 2026

Айо Досунму поведе Минесота с 25 точки и 9 асистенции, Джейдън Макданиелс допринесе с 20 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, Антъни Едуардс записа скромните за себе си 17 точки, а Джулиъс Рандъл отбеляза 15.

Никола Йокич реализира 27 точки и 15 борби, а Джамал Мъри добави 16 точки за Денвър, който след два дни ще трябва да се бори за изравняване на резултата в серията.