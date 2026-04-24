Ето колко е нараснала печалбата на собствениците на UFC през 2025

Ари Емануел, главен изпълнителен директор на компанията майка на UFC – TKO Group Holdings, получи значително увеличение на заплащането си за 2025 г. в сравнение с 2024 г.

В нов документ, подаден до Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) в подготовка за годишната среща на акционерите, беше разкрито възнаграждението на Емануел за 2025 г., както и това на други ключови ръководители в TKO Group Holdings. През 2024 г. Емануел е получил малко над 18 милиона долара, което представляваше драстичен спад спрямо 2023 г., когато той спечели 64,9 милиона долара общо възнаграждение, включващо заплата, бонуси и акции. През 2025 г. обаче Емануел се завръща с впечатляваща сума от малко над 67 милиона долара. Тази сума включва основна заплата от 3 милиона долара, над 11 милиона долара под формата на бонуси, 43,8 милиона долара в акции, както и допълнителни плащания по неакционерни стимулиращи планове и други компенсации. Общата сума достига 67 361 782 долара.

Откакто TKO Group Holdings беше създадена чрез сливането на UFC и WWE, към които впоследствие бяха добавени и други активи, компанията се радва на стабилни приходи година след година. Очаква се 2026 г. също да донесе огромни печалби, особено след като UFC подписа седемгодишен договор за излъчване на стойност 7,7 милиарда долара с Paramount, който влезе в сила през януари.

Президентът на TKO Group Holdings, Марк Шапиро, също се радва на увеличение на общото си възнаграждение. След като през 2024 г. е спечелил 31,96 милиона долара, през 2025 г. сумата нараства до 42,64 милиона долара. В нея влизат основна заплата от 4 милиона долара, 12,5 милиона долара бонуси, 25,84 милиона долара в акции и допълнителна компенсация от 297 565 долара, което прави общо 42 644 346 долара.

TKO Group Holdings е публично търгувана компания, но основен акционер остава WME Group (преди известна като Endeavor), която премина от публична към частна собственост след сделка, водена от Silver Lake Financial и приключила през 2025 г. Като част от тази сделка, Емануел е получил допълнително плащане от 173,8 милиона долара и сега заема поста изпълнителен председател на WME Group.