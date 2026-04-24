Перейра показва мощ в подготовката за дебюта му в тежка категория

Изглежда, че легендарната нокаутираща сила на Алекс Перейра ще се пренесе безпроблемно и в новата му дивизия.

Двукратният шампион в лека тежка категория официално се качва в тежката на 14 юни, когато ще се изправи срещу Сирил Ган за временна титла в подглавното събитие на UFC Белия дом. При победа Перейра ще се превърне в първия боец в историята на UFC, който е печелил пояси в три различни дивизии. Поатан документира голяма част от подготовката си за тежка категория в социалните мрежи, а последният му клип може би е най-интригуващият досега. Видеото показва как той нанася мощни удари на своя дългогодишен треньор и ментор Гловър Тейшейра до стената на залата, като звукът от юмруците му отеква в цялото помещение.

В кратката си кариера в UFC Перейра се утвърди като един от най-страховитите нокаутьори на всички времена. Той има впечатляващи победи с нокаут над Израел Адесаня, Иржи Прохазка, Шон Стрикланд, Халил Раунтри, Джамал Хил и Магомед Анкалаев. Последният нокаут беше отмъщение за единствената загуба на Перейра в лека тежка категория и го направи двукратен шампион в дивизията. Преди това той държеше и титлата в средна категория след победа над дългогодишния си съперник Адесаня.

Сега той се стреми да добави още едно отличие към своята вече легендарна бойна кариера, когато се изправи срещу Ган на поляната пред Белия дом през юни.