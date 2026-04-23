Антъни Генов се класира за финала на двойки във Франция

  • 23 апр 2026 | 20:13
Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Анже (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха французите Пиер-Антоан Фо и Микаел Каук с 6:7(5), 6:4, 10-6 за час и 50 минути на корта.

Генов и Бас загубиха първия сет след тайбрек, а във втората част направиха пробив в десетия гейм и след 6:4 изравниха резултата. В шампионския тайбрек те изоставаха с 2:5, но със серия от седем поредни точки стигнаха до обрат и до крайния успех.

За титлата утре двамата ще спорят с Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия).

Преди 11 дни Генов и Бас станаха вицешампиони на турнир по тенис в Италия.

Българинът има осем титли в кариерата си на двойки на турнири под егидата на Международната федерация по тенис (ITF).

Още от Тенис

Анас Маздрашки се класира убедително за четвъртфиналите в Монастир

Анас Маздрашки се класира убедително за четвъртфиналите в Монастир

  • 23 апр 2026 | 15:39
  • 436
  • 1
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 14348
  • 36
Григор Димитров срещу Стефанос Циципас на 12 юни в София

Григор Димитров срещу Стефанос Циципас на 12 юни в София

  • 23 апр 2026 | 14:59
  • 6598
  • 6
Ива Иванова е четвъртфиналистка в Монастир

Ива Иванова е четвъртфиналистка в Монастир

  • 23 апр 2026 | 14:49
  • 558
  • 0
Порша Арчър напусна WTA по-малко от две години след назначаването й

Порша Арчър напусна WTA по-малко от две години след назначаването й

  • 23 апр 2026 | 12:30
  • 373
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

  • 23 апр 2026 | 10:39
  • 469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

  • 23 апр 2026 | 18:29
  • 26144
  • 77
Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

  • 23 апр 2026 | 20:19
  • 3164
  • 1
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 17692
  • 80
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 23943
  • 40
Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

  • 23 апр 2026 | 19:30
  • 2570
  • 0
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 14348
  • 36