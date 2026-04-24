Андрей Андреев за мача с Локомотив (Мездра)

Утре, едноименния тим на Троян приема Локомотив (Мездра). Срещата е от 18-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Играем все по-добре. Резултатите го потвърждават. Нараства и увереността ни. Предстои двубой срещу един от фаворитите в първенството. Локомотив (Мездра) има балансиран състав. Футболистите му имат достатъчно опит и умения. Не се притесняваме. Искаме да се надиграваме с тях. Ще търсим победата. Разчитаме и на подкрепата на феновете. Амбицирани сме именно в град Троян да се разреши спора за първото място“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, треньор на ФК Троян.