Йоана Константинова победи Ива Иванова в Монастир

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

В двубой между две българки Константинова и Ада Кумру (Турция) победиха поставените под номер 1 в схемата при дуетите Ива Иванова и Елена Милованович (Сърбия) с 6:2, 3:6, 10-8 за 84 минути на корта.

В решителната трета част Иванова и Милованович водеха с 6-4, но след серия от четири поредни точки Константинова и Кумру направиха обрат - 8-6 и след 10-8 успяха да стигнат до крайния успех.

Следващите им съпернички са италианките Франческа Гандолфи и Джиневра Монтебруно.

Иванова продължава на четвъртфиналите на сингъл. 19-годишната българка, която е поставена под номер 5, победи след обрат Ада Кумру (Турция) с 2:6, 6:3, 6:0 за час и 53 минути на корта.

В спор за място на полуфиналите тя ще срещне Маша Лазаренко (Украйна).

Йоана Константинова загуби втория кръг на сингъл, след като отстъпи пред номер 3 Елена Милованович (Сърбия) с 3:6, 2:6.

Още от Тенис

Анас Маздрашки се класира убедително за четвъртфиналите в Монастир

Анас Маздрашки се класира убедително за четвъртфиналите в Монастир

  • 23 апр 2026 | 15:39
  • 436
  • 1
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 14344
  • 36
Григор Димитров срещу Стефанос Циципас на 12 юни в София

Григор Димитров срещу Стефанос Циципас на 12 юни в София

  • 23 апр 2026 | 14:59
  • 6594
  • 6
Ива Иванова е четвъртфиналистка в Монастир

Ива Иванова е четвъртфиналистка в Монастир

  • 23 апр 2026 | 14:49
  • 558
  • 0
Порша Арчър напусна WTA по-малко от две години след назначаването й

Порша Арчър напусна WTA по-малко от две години след назначаването й

  • 23 апр 2026 | 12:30
  • 373
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

  • 23 апр 2026 | 10:39
  • 469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

  • 23 апр 2026 | 18:29
  • 26116
  • 77
Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

  • 23 апр 2026 | 20:19
  • 3150
  • 1
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 17686
  • 80
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 23940
  • 40
Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

  • 23 апр 2026 | 19:30
  • 2566
  • 0
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 14344
  • 36