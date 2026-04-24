Валери Свиленов: Винаги е трудно в Разлог, отиваме за точките

Утре Ботев (Ихтиман) играе с Пирин в Разлог. Срещата е от 29-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Първото е най-важно е, футболистите ни да възстановят силите си след мача за купата на Аматьорската лига, който изиграхме преди два дни. Няма да е лесен предстоящия двубой. Съперникът се нуждае от точки. Трудно е за гостуващите отбори в Разлог. Зависи ние как ще се представим. Ако играем според потенциала си, ще си тръгнем с точките. Това е и нашата цел“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.