Локомотив София вдигна Купата на България при жените

  • 23 апр 2026 | 22:01
Локомотив София спечели Купата на България по бокс при жените. Столичният клуб завърши на първо място на Държавното лично-отборно първенство, което се проведе в Стара Загора.

Боксьорките на Локомотив достигнаха до 3 златни медала в хода на шампионата. На второ място се нарежда БК Моката с 2 отличия – злато и сребро, а третата позиция разделиха представителките на БК Русе и Миньор Перник с по една титла. 

Първия кръг на Държавното лично-отборно първенство в Стара Загора продължава с турнира при мъжете. Носителите на отличията там ще станат ясни в събота.

Снимка: Боксов клуб Локомотив (София)

Биляна Дудова ще се бори на репешаж в петия ден на Европейското първенство в Тирана

  • 23 апр 2026 | 20:09
Ясен Радев победи медалист от европейско първенство в Бразилия

  • 23 апр 2026 | 19:01
Оскар Де Ла Оя и внукът на Мохамед Али се обявиха против нов закон за бокса

  • 23 апр 2026 | 17:15
Английски боксьор даде положителен допинг тест след битка за титла

  • 23 апр 2026 | 16:40
565 сумисти ще премерят сили на Държавното първенство

  • 23 апр 2026 | 16:07
Тай Туиваса остана без съперник за UFC Пърт

  • 23 апр 2026 | 16:04
Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

  • 23 апр 2026 | 18:29
Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

  • 23 апр 2026 | 20:19
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

  • 23 апр 2026 | 19:30
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
