Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Украйна оглави класирането по медали на Европейското първенство по борба

  23 апр 2026 | 21:45
Украйна оглави класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели три златни и едно сребърно отличие в първите пет финала при жените. Оксана Ливач, Мария Виник и Анастасия Алпейева донесоха титлите за украинците, които поведоха с едно злато на Азербайджан и Турция.

Първата титла за деня бе за 28-годишната Ливач, която се нуждаеше от 3:36 минути, за да надделее с техническо превъзходство над голямата си съперничка в категория до 50 кг и европейска шампионка от 2022 Евин Демирхан. Схватката при най-леките бе повторение на миналогодишния финал, а резултатът бе сходен.

Днес в Тирана украинката спечели с 11:0, а преди година в Братислава тя триумфира срещу туркинята с 8:0. Ливач, Демирхан и прекратилата кариерата си българка Миглена Селишка са единствените състезателки от 2013 насам, които спираха серията от титли на 11-кратната шампионка Мария Стадник. Тя се оттегли официално през февруари миналата година и зае поста координатор на женския национален отбор на Азербайджан. Бронзовите отличия в категорията останаха за Емилия Вук (Румъния) и състезаващата се с неутрален статут Елизавета Смирнова. 

Румънката Андреа Ана се завърна на европейския връх в следващия финал на 55 кг, в който поведе с шест точки на украинката Лилия Маланчук в първата част и с лекота довърши съперничката за крайното 10:0. Ана бе шампионка между 2022 и 2024, преди да бъде детронирана от гръцката ветеранка Мария Преволараки, която стигна до златото след над 13 години на международната сцена и осем отличия от европейски първенства - по четири сребърни и бронзови. Тя не се бори в Тирана и Ана се завърна на върха с четвърта континентална титла. Бронзовите отличия спечелиха Анастасия Блайвас (Германия) и Туба Демир (Турция).

Мария Виник продължи украинската серия от медали с първото си европейско злато, спечелено в категория до 59 кг. На финала световната вицешампионка записа пет точки още в първата част срещу полякинята Йовита Вжешен и довърши възпитаничката на българския треньор Петър Касабов след почивката за крайното 8:4. Първия бронз спечели Светлана Липатова, която в сряда отстрани контузилата се в рамото Виктория Бойнова, а Хюнай Хурбанова (Азербайджан) взе второто отличие. Анастасия Алпейева пък надви румънката Александра Ангел с 6:2 на 76 кг за третото украинско злато, а Кендра Дашер (Франция) и Мартина Кюнц (Австрия) завършиха с бронзовите отличия.

Титлата на 68 кг бе спечелена от туркинята Несрин Баш без борба, защото беларуската състезателка Алина Шаучук се контузи на полуфиналите. Катерина Зелених (Румъния) и Тиндра Сьоберг (Швеция), туширала Даниела Бръснарова в сряда, заслужиха бронзовите медали. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Бойни спортове

Виж всички

Водещи Новини

