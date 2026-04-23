Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Биляна Дудова ще се бори на репешаж в петия ден на Европейското първенство в Тирана

Биляна Дудова ще се бори на репешаж в петия ден на Европейското първенство в Тирана

  • 23 апр 2026 | 20:09
  • 227
  • 0
Биляна Дудова ще се бори на репешаж в петия ден на Европейското първенство в Тирана

Българската националка Биляна Дудова ще се бори на репешажите на категория до 62 кг от Европейското първенство по борба в Тирана, след като победилата я по-рано днес Грейс Булен се класира на финал. Олга Попова пък отпадна от турнира, въпреки че по-рано днес тийнейджърката записа паметна победа още в дебюта си на голямата сцена.

Дудова, четирикратна шампионка, отпадна на четвъртфиналите след поражение с 0:10 срещу Булен. Норвежката, която също има четири златни медала на континентално ниво, срещна Йохана Линдборг на полуфинала, преди който и двете бяха с баланс 20:0 технически точки. Очаквано, схватката бе много оспорвана, а Булен се оказа краен победител със 7:6. Така тя изтегли Дудова на репешаж, в който българката ще срещне французойката Амелин Дуар. Победителката ще се бори за бронзово отличие с Линдборг, а Булен е на финал с лидерката в схемата Амина Танделова.

Българските национали заемат четвърто място в класирането по медали, но еврошампионатът съвсем не е приключил. Утре схватките си започват първите борци в свободен стил Ивайло Тисов (57 кг), Шамил Мамедов (65), Микяй Наим (70), Айкан Сеид (79) и Ахмед Магамаев (97).

Магамаев е поставен под номер 1 в схемата на 97 кг и пропуска квалификациите, а на четвъртфиналите най-вероятно ще се изправи срещу състезаващия се с неутрален статут беларуски ветеран Александър Хуштин. Преди това обаче последният трябва да преодолее гръцкия борец Теодорос Кириакидис. Останалите също имат приемлив жребий. Тисов започва с румънеца Разван Ковач, а Наим ще срещне молдовеца Александър Гайдарли. Мамедов, последният натурализиран национал, ще се бори с украинеца Микита Хончаров, а Сеид ще се изправи срещу грузинеца Тариел Гафриндашвили.

Следвай ни:

