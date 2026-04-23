Мадрид под ключ за плейофите: Ограничен брой фенове и нулев достъп за гости

Мачовете от плейофната серия в Евролигата между Реал Мадрид и Апоел Тел Авив в испанската столица ще се проведат при засилени мерки за сигурност.

Достъп до срещите ще имат единствено предварително регистрирани зрители. Реал Мадрид ще може да разчита на близо 8000 фенове със сезонни билети по време на четвъртфиналната серия. За сравнение, пълният капацитет на арената е около 15 000 места.

Организаторите въвеждат редица строги протоколи за безопасност:

Местата непосредствено до игрището ще останат празни.

Достъп ще имат само притежатели на сезонни карти, представящи национална лична карта.

Във VIP ложите всички присъстващи подлежат на задължителна проверка на самоличността.

Няма да се продават билети, а гостуващи фенове няма да бъдат допускани.

Ще бъде въведен засилен контрол на входовете, както и ограничения върху организираната фенска подкрепа извън чисто спортния контекст.

Вратите на залата ще отварят по-рано от обичайното, за да се избегне струпване на хора.

Предвидено е сериозно полицейско присъствие, около 450 служители, както и допълнително подсилена частна охрана.

Още по време на редовния сезон мачът между двата отбора в Мадрид се проведе при закрити врата, след като местните власти го определиха като високорисков. Това решение очевидно продължава да влияе върху организацията и на настоящата плейофна серия.

Припомняме, че домакинските срещи на Апоел от тази плейофна серия ще се играят в "Арена Ботевград".

Гошо Методиев

Снимки: Imago