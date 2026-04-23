Мадрид под ключ за плейофите: Ограничен брой фенове и нулев достъп за гости

  • 23 апр 2026 | 17:44
Мачовете от плейофната серия в Евролигата между Реал Мадрид и Апоел Тел Авив в испанската столица ще се проведат при засилени мерки за сигурност.

Достъп до срещите ще имат единствено предварително регистрирани зрители. Реал Мадрид ще може да разчита на близо 8000 фенове със сезонни билети по време на четвъртфиналната серия. За сравнение, пълният капацитет на арената е около 15 000 места.

Организаторите въвеждат редица строги протоколи за безопасност:

Местата непосредствено до игрището ще останат празни.

Достъп ще имат само притежатели на сезонни карти, представящи национална лична карта.

Във VIP ложите всички присъстващи подлежат на задължителна проверка на самоличността.

Няма да се продават билети, а гостуващи фенове няма да бъдат допускани.

Ще бъде въведен засилен контрол на входовете, както и ограничения върху организираната фенска подкрепа извън чисто спортния контекст.

Вратите на залата ще отварят по-рано от обичайното, за да се избегне струпване на хора.

Предвидено е сериозно полицейско присъствие, около 450 служители, както и допълнително подсилена частна охрана.

Още по време на редовния сезон мачът между двата отбора в Мадрид се проведе при закрити врата, след като местните власти го определиха като високорисков. Това решение очевидно продължава да влияе върху организацията и на настоящата плейофна серия.

Припомняме, че домакинските срещи на Апоел от тази плейофна серия ще се играят в "Арена Ботевград".

Гошо Методиев

Снимки: Imago

Алфа Диало е защитник на годината в Евролигата

  • 23 апр 2026 | 15:48
Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград в четвъртфиналите на Евролигата

Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград в четвъртфиналите на Евролигата

  • 22 апр 2026 | 21:31
Жан Монтеро от Валенсия е "Изгряваща звезда" на сезона в Евролигата

Жан Монтеро от Валенсия е "Изгряваща звезда" на сезона в Евролигата

  • 22 апр 2026 | 20:05
Панатинайкос преодоля Монако и се класира за плейофите

Панатинайкос преодоля Монако и се класира за плейофите

  • 22 апр 2026 | 00:30
Барселона сложи край на сезона за Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата

Барселона сложи край на сезона за Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата

  • 21 апр 2026 | 23:40
Панатинайкос оглави класацията по средна посещаемост в редовния сезон на Евролигата

Панатинайкос оглави класацията по средна посещаемост в редовния сезон на Евролигата

  • 21 апр 2026 | 21:35
Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

  • 23 апр 2026 | 18:29
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
