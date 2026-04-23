Оскар Де Ла Оя и внукът на Мохамед Али се обявиха против нов закон за бокса

Законопроектът, известен като „Акт за възраждане на американския бокс Мохамед Али от 2026 г.“, продължава своя път през Конгреса на САЩ, като в сряда беше разгледан от сенатска комисия. По време на изслушването пред Комисията по търговия, наука и транспорт на Сената своите позиции изразиха двама поддръжници и двама противници на предложената поправка. Те отговаряха и на въпроси от сенатори, сред които Тед Круз (републиканец от Тексас), Джаки Роузен (демократ от Невада) и Бърни Морено (републиканец от Охайо).

Силна подкрепа за промените изразиха Ник Хан, президент на WWE и член на борда на TKO Holdings Group, и Тимъти Шипман, изпълнителен директор на Атлетическата комисия на Флорида и действащ президент на Асоциацията на боксовите комисии и бойните спортове (ABC). Според тях поправката ще позволи навлизането на така наречените Универсални боксови организации (UBO) и ще въведе ред в спорта.

Законопроект цели да преобрази бизнес модела в бокса по подобие на UFC

В яростна опозиция се обявиха боксовата легенда и настоящ промоутър Оскар Де Ла Оя и активният боксьор Нико Али Уолш, внук на иконата, на чието име е кръстен оригиналният закон от 2000 г. Те изтъкнаха рискове като несправедливо разпределение на приходите между бойци и промоутъри, монополизация на индустрията и липса на прозрачност.

Ник Хан, който е пряко свързан със създаването на законопроекта, се фокусира върху здравните стандарти и предполагаемата липса на организация в бокса. Той описа настоящата ситуация като хаотична, посочвайки наличието на множество шампиони в една и съща категория. Според него поправката ще доведе до организирането на по-големи мачове и ще стимулира развитието на телевизионни сделки, събития на живо и продажба на артикули, свързани с боксьорите.

„Този законопроект осигурява конкретни защити, които отдавна са необходими“, заяви Хан. „... Целта е безопасността и справедливото третиране на боксьорите. Ако това ви дисквалифицира от създаването на UBO, проблемът не е в този закон.“

Де Ла Оя и Уолш обаче представиха различна гледна точка. Де Ла Оя прогнозира, че поправката ще тласне бокса по пътя на ММА, правейки паралел и с LIV Golf. Той припомни скорошните дела срещу UFC, включително споразумението за 375 милиона долара, което промоутърската компания постигна с група бивши бойци.

„Това е фундаментална промяна в баланса на силите, която, ако бъде приета, ще постави корпоративните печалби на първо място, а бойците – на второ“, каза Де Ла Оя.

Уолш подкрепи думите на Де Ла Оя и спомена, че ММА бойците често търсят възможности в бокса с надежда за по-добро заплащане. Той заяви, че ако законът бъде приет, името на дядо му трябва да бъде премахнато от него.

„Бойците са определяни като независими изпълнители“, каза Уолш. „В резултат на това хората ще кажат, че бойците имат избор и могат просто да отидат другаде. Но когато една и съща компания контролира срещу кого се биеш, как те промотират и дали феновете изобщо ще те видят, това не е особен избор. Когато една система контролира достъпа, изборът става теоретичен, а не реален. Законът „Али“ беше изграден върху прост принцип.“„... Можем да защитим бойците по-ефективно, отколкото го правим днес, без да концентрираме контрола върху тях. Ако този законопроект бъде приет в сегашния си вид, той не трябва да носи името на дядо ми, тъй като би предал принципите, за чиято защита е създаден оригиналният акт.“

Предложената поправка вече беше одобрена от Камарата на представителите на САЩ през март, но сега се нуждае от съгласието на Сената. В края на изслушването сенатор Круз намекна, че законопроектът вероятно ще претърпи промени, преди да бъде подложен на гласуване. Сенаторите имат срок до 29 април да представят своите въпроси, а свидетелите трябва да предоставят отговори до 13 май. Ако Сенатът одобри поправката, тя ще бъде изпратена на президента Доналд Тръмп, който може да я подпише и превърне в закон.

Какво представлява „Актът за възраждане на американския бокс Мохамед Али“?

Законопроектът, внесен през юли, е съвместно дело на конгресмена републиканец Брайън Джак и конгресмена демократ Шарис Дейвидс. Поправката би позволила функционирането на Универсални боксови организации (UBO), които могат да действат извън рамките на традиционните санкциониращи органи. Тази система предвижда минимално заплащане на рунд за боксьорите и позволява въвеждането на организационни титли вместо титли на санкциониращи органи.

Противниците на промяната твърдят, че тя ще позволи на TKO да установи контрол над пазара и да намали заплащането на бойците, заобикаляйки механизмите на настоящия закон „Али“, чиято цел е да насърчава конкуренцията и да осигурява повече защити за боксьорите.