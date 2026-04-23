  Английски боксьор даде положителен допинг тест след битка за титла

Английски боксьор даде положителен допинг тест след битка за титла

  • 23 апр 2026 | 16:40
Английски боксьор даде положителен допинг тест след битка за титла

Мичъл Смит получи тримесечна забрана от Антидопинговата агенция на Обединеното кралство (UKAD), след като даде положителна допинг проба. Тестът е направен след победата му по точки в 10-рундов мач срещу Арни Доусън през октомври 2025 г. Срещата, която беше за европейската титла на WBO в лека категория, се проведе в лондонската "O2 Arena" като част от подгряващата карта на двубоя между Фабио Уордли и Джоузеф Паркър, който също имаше проблеми с допинг тестовете.

Забраненото вещество, открито в пробата на Смит, не е стимулант за подобряване на представянето. Това е и причината наказанието да е толкова кратко. Въпреки това резултатът от мача е анулиран и променен на „непроведен двубой“ (No Contest). Очаква се UKAD да обяви подробности за своите констатации през май.

33-годишният Смит някога бе смятан за една от най-големите надежди на британския бокс, докато не претърпя поражение в 10 рунда от Джордж Джуп в една от най-големите изненади на 2015 г. Последвалите опити да възроди кариерата си бяха неуспешни, преди Смит, който открито е говорил за проблемите си извън ринга, да запише серия от три поредни победи, завършила с мача срещу Доусън. Новината стана публично достояние, след като Доусън от Клактън, Есекс, който смяташе, че е загубил непобедения си статут в онази вечер, публикува изявление в социалните мрежи в сряда. „Не е в природата ми да се опитвам да опетня нечие име или кариера и това не е целта на това изявление, нито това, към което се стремя“, написа той.

„На 25 октомври (НАЙ-ГОЛЯМАТА вечер в кариерата ми) допуснах първата си професионална загуба в подгряващата карта на Паркър срещу Уордли, излъчвана на живо по DAZN PPV, за европейската титла на WBO срещу високо оценения Мичъл Смит (18-1), приемайки мача с 11 дни предизвестие. След двубоя и аз, и Мичъл бяхме тествани от UKAD в съблекалните и с това всичко приключи. Впоследствие в теста на моя опонент беше открито забранено вещество. След разследване от страна на UKAD и Британския боксов борд за контрол беше решено, че нашият двубой ще бъде променен на „непроведен“ (No Contest) и загубата ще бъде премахната от моя актив. Говорих с Мичъл след мача и изпитвам само уважение към него. Въпреки това, след като хиляди хора гледаха двубоя и ме видяха да губя, смятам, че е редно да мога да кажа на всички, че този мач няма да остане като загуба в моя актив или в историята.“

23-годишният Доусън, чийто актив вече е 8-1-1 NC (4 с нокаут), е научил за положителния тест на Смит и последствията от него преди загубата си от Стивън Кеърнс в Дъблин на 14 март. Активът на Смит вече е променен на 18-1-1 NC (9 с нокаут).

Още от Бойни спортове

Злати Чуканова и Ясен Радев влизат в трудни битки днес в Бразилия

Петият специализиран лагер на SENSHI започна

Олга Попова започна Европейското по борба със забележителен обрат

Министър Илиев награди бронзовата медалистка от Световното по таекуондо Дея Пеева

Йосиф Панов: Излизам на ринга, за да се раздам

Класиците завършиха на шесто място по медали на Европейското по борба

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

