Тай Туиваса остана без съперник за UFC Пърт

Завръщането на Тай Туиваса пред родна публика е поставено под въпрос, след като опонентът му за галавечерта в Пърт се оттегли. Австралийският боец в тежка категория трябваше да се изправи срещу Шон Шараф в основната карта на събитието, но в сряда Шараф обяви в социалните мрежи, че е принуден да се оттегли от двубоя на 2 май поради контузия.

„Съжалявам, хора, счупих си носа и няма да мога да се бия на 2 май“, написа Шараф в публикацията си. „Ще го оправя и очаквам с нетърпение да се върна скоро в октагона.“

Към момента не е ясно дали от UFC ще търсят нов противник за Туиваса, за да го запазят в картата на UFC Пърт, или ще го пренасочат към бъдещо събитие.

Туиваса (14-9) се намира в най-тежкия период от кариерата си, записвайки шест поредни загуби от 2022 г. насам. Преди това „Бам Бам“ беше в битката за челните позиции с пет последователни победи, включително нокаут над Дерик Люис, но сега е по-близо до дъното на ранглистата, отколкото до мач за титлата. Той изглеждаше като фаворит срещу Шараф, който има скромния актив от 4-2 и все още няма победа в двата си мача в UFC. Сега, за да може Туиваса да зарадва феновете в родната си Австралия, организаторите ще трябва бързо да му намерят нов опонент.

Галавечерта UFC Пърт ще се проведе на 2 май в RAC Arena в Пърт, Австралия. Основното събитие на вечерта ще бъде сблъсъкът между бившия шампион в полусредна категория Джак Дела Мадалена и Карлос Пратес.