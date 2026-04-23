  Тай Туиваса остана без съперник за UFC Пърт

Тай Туиваса остана без съперник за UFC Пърт

  23 апр 2026 | 16:04
Тай Туиваса остана без съперник за UFC Пърт

Завръщането на Тай Туиваса пред родна публика е поставено под въпрос, след като опонентът му за галавечерта в Пърт се оттегли. Австралийският боец в тежка категория трябваше да се изправи срещу Шон Шараф в основната карта на събитието, но в сряда Шараф обяви в социалните мрежи, че е принуден да се оттегли от двубоя на 2 май поради контузия.

„Съжалявам, хора, счупих си носа и няма да мога да се бия на 2 май“, написа Шараф в публикацията си. „Ще го оправя и очаквам с нетърпение да се върна скоро в октагона.“

Към момента не е ясно дали от UFC ще търсят нов противник за Туиваса, за да го запазят в картата на UFC Пърт, или ще го пренасочат към бъдещо събитие.

Туиваса (14-9) се намира в най-тежкия период от кариерата си, записвайки шест поредни загуби от 2022 г. насам. Преди това „Бам Бам“ беше в битката за челните позиции с пет последователни победи, включително нокаут над Дерик Люис, но сега е по-близо до дъното на ранглистата, отколкото до мач за титлата. Той изглеждаше като фаворит срещу Шараф, който има скромния актив от 4-2 и все още няма победа в двата си мача в UFC. Сега, за да може Туиваса да зарадва феновете в родната си Австралия, организаторите ще трябва бързо да му намерят нов опонент.

Галавечерта UFC Пърт ще се проведе на 2 май в RAC Arena в Пърт, Австралия. Основното събитие на вечерта ще бъде сблъсъкът между бившия шампион в полусредна категория Джак Дела Мадалена и Карлос Пратес.

Още от Бойни спортове

Злати Чуканова и Ясен Радев влизат в трудни битки днес в Бразилия

Петият специализиран лагер на SENSHI започна

Олга Попова започна Европейското по борба със забележителен обрат

Министър Илиев награди бронзовата медалистка от Световното по таекуондо Дея Пеева

Йосиф Панов: Излизам на ринга, за да се раздам

Класиците завършиха на шесто място по медали на Европейското по борба

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

