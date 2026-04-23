  • 23 апр 2026 | 15:58
  • 340
  • 0
Деветото издание на турнира "Ваня Войнова" ще се проведе в началото на май

Деветото издание на баскетболния турнир "Ваня Войнова" ще се проведе от 1 до 3 май. Тази година напреварата ще бъде за момичета до 14-годишна възраст, информираха от Българската федерация по баскетбол.

В надпреварата участие ще вземат съставите на Славия, Арис (Гърция), Партизан (Сърбия) и Бела Вода (Република Северна Македония). Срещите ще се проведат в столичната зала "Триадица".

Всеки отбор ще играе по три мача, като началото е на 1 май с двубоя между гръцкия Арис и сръбския Партизан.

Програма на турнира:

1 май:

16:00 Арис - Партизан

18:00 Славия - Бела Вода

2 май:

9:00 Бела Вода - Арис

11:00 Славия - Партизан

16:00 Бела Вода - Партизан

18:00 Славия - Арис

3 май:

9:00 Мач за 3/4-то място

11:00 Финал

13:00 Церемония по закриването

