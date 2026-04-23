Григор Димитров срещу Стефанос Циципас на 12 юни в София

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще изиграе демонстративен мач срещу Сефанос Циципас (Гърция) на 12 юни в София, съобщиха организаторите от Postbank. Двубоят от Postbank Tennis Gala между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в "Арена Софи”я и ще бъде под патронажа на президента Илияна Йотова. Срещата ще се излъчи пряко по bTV.

Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация "Григор Димитров" и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти.

"Зрителите ще се насладят на комбинация от тенис на най-високо ниво и зрелищна сценична концепция. Мащабно светлинно шоу и атмосфера на спортен дух ще превърнат Postbank Tennis Gala в едно от най-запомнящите се международни спортни събития на годината.", съобщават организаторите.

Продажбата на лимитиран брой билети ще стартира на 4 май в мрежата на eventim.bg.

27-годишният Циципас има 12 титли на сингъл в кариерата си в Тура на АТР. Той е финалист в два от турнирите от Големия шлем - на "Ролан Гарос" в Париж през 2021 година и на Откритото първенство на Австралия в Мелбърн през 2023 година.

34-годишният Димитров е шампион на Финалния турнир на АТР през 2017 година и има девет титли в кариерата си поединично.

Двамата са се срещали общо осем пъти в професионалната верига, като Циципас води с 6:2 победи, но в последния сблъсък помежду им на турнира "Мастърс" в Париж през ноември 2023 година Димитров триумфира с 6:3, 6:7(1), 7:6(3) и се класира за финала, загубен в последствие от сърбина Новак Джокович с 4:6, 3:6.