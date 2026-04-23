  • 23 апр 2026 | 14:44
Петият специализиран лагер на SENSHI започна

Във Варна стартира петият специализиран лагер за избрани бойци в лека и средна категория на международната бойна верига SENSHI. В дните от 22 до 26 април морската столица е домакин на поредния елитен лагер за избрана група от 26 професионални бойци и инструктори от 16 държави, които ще преминат през високоинтензивна и целенасочена тренировъчна програма. Представители на бойните школи на Италия, Испания, Нидерландия, Англия, Унгария, Полша, Грузия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Сърбия, Румъния, Гърция, Северна Македония и България ще тренират заедно в SENSHI Gym.

Лагерът се провежда под ръководството на доказаните имена в световния кикбокс Алберт Краус и Анди Зауер, които залагат на изключително високо ниво на подготовка, индивидуален подход към всеки боец и максимално натоварване в тренировъчния процес. Още от първата тренировка във Варна участниците влязоха в ритъм с динамични сесии, насочени към подобряване на общата им техника, кондиция и тактическа адаптация.

В рамките на лагера бойците ще проведат 7 интензивни тренировки, включващи тежки спаринги, работа по двойки и специализирани упражнения за усъвършенстване на стила на игра и изграждане на стратегия. В рамките на лагера атлетите ще присъстват на следващото издание на специалния проект “Beyond the Bell” с водещ Грант Уотърман, в който бойните величия Алберт Краус и Анди Зауер ще споделят своя шампионски опит, психическа нагласа за победи и ментална подготовка за преодоляване на препятствия.

Форматът на лагера дава възможност за директна обмяна на безценен опит между състезатели от различни школи и бойни системи – ключов елемент за развитието на съвременния професионален боец. Част от участниците в лагера с покани вече са насочили фокуса си към предстоящия турнир SENSHI Grand Prix до 70 кг, който ще се проведе на 30 май в Пловдив, като акцент в програмата на международната бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators. Именно селекционните лагери на SENSHI са доказан механизъм за откриване и развитие на самородни бойни таланти, които впоследствие се изявяват на професионално ниво в световен мащаб. Със старта на петия лагер във Варна веригата SENSHI затвърждава ангажимента си към изграждането на ново поколение първокласни бойци чрез професионална подготовка, високи стандарти и конкурентна среда.

